Esra Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları 60 kilo çeyrek finalinde ringe çıkan milli sporcu Esra Yıldız, Macar rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.