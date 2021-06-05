MENÜ

Esra Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları 60 kilo çeyrek finalinde ringe çıkan milli sporcu Esra Yıldız, Macar rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 21:14 Son Güncelleme:
- A +
Esra Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...