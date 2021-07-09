Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er’in yarışacağı "Triatlo de Vinaros" 10-11 Temmuz tarihlerinde Valensiya’da gerçekleştirilecek.

Triatlon de Vinaros’un milli sporcular için iyi bir antrenman niteliği taşıdığını belirten antrenör Roberto Cejuela, gerçekleştirdiği özel toplantıda milli triatletlere hafta sonu nasıl yarışmalarıyla ilgili teknik bilgiler verdi. (AA)