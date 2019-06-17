Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre boşandı!

Gökhan Töre, Esra Bilgiç çifti bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri kararla geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu.

Tv100'de Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymadık Demeyin programının özel haberine göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı. (Medyatava)