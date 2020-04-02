Esra Balamir: Corona virüs testi yaptırdım, sanırım sonuç pozitif!

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını, Türkiye'de de her geçen gün yayılıyor. Sunucu Esra Balamir'e de corona virüs testi yapıldı. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor.

Türkiye'de de hızla yayılan virüse Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine test yapılan ünlü sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı, maalesef pozitif çıktı. Bana da test yaptılar, sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, uzun bir süre şarkıcının evinde yaşadı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir kendi evine döndü.

Kaynak: Milliyet



