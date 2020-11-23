Espor’un yükselişi devam ediyor

Oyun sektörünün içinde ayrı bir sektör yaratan “Espor kavramı”, kuşkusuz son dönemin en önemli teknolojik gelişmelerinden birini ifade ediyor. Profesyonel oyuncuların ortaya çıkması ve oyuncuların espor’dan para kazanmaya başlamasıyla kendi ekonomisini yaratmaya başlayan espor kavramı, ülkemizde de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Espor Federasyonu olarak tanınmış durumda.

Türkiye’deki 56 milyon internet kullanıcısının 34 milyonunun oyun oynadığını ortaya araştırma verilerine göre*, Türkiye’de E-spor izleyici kitlesi 2017'de 8.9 milyona ulaşırken 2019'da bu sayının 11.1 milyona çıktığı görülüyor. 2020'de ülkemizde 12.7 milyonu geçmesi beklenen E-spor izleyici kitlesi hızlı büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya** göre ise ülkemizdeki internet kullanıcılarının %31’i video oyunlarının canlı yayınlarını izliyor.

Kadınlar espora daha çok ilgi göstermeye başladı

2018’de ABD’de yapılan bir araştırma*** oyuncuların %45’inin kadın olduğu ortaya koyuyor. Araştırma verileri ABD’deki YouTube’da gaming izleyici kitlesinin ise %30’unun kadınlardan oluştuğu gösteriyor. Kadınların espora olan ilgisi ise katlanarak büyümeye devam ediyor. İncehesap.com verileri de araştırma sonuçlarını kanıtlar nitelikte. Veriler, 2020 yılının ilk 9 ayında İncehesap.com’u ziyaret eden kadın kullanıcıların sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %58 arttığını gösteriyor.

600 milyon kişi espor’u takip ediyor

Bugün dünyada espora ilgi duyan 600 milyon kişilik bir kitlenin var olduğu öngörülüyor. Bu kitlenin %61 gibi önemli bir bölümü ise 13-24 yaş aralığında. E-spor’a olan ilginin katlanarak büyümesi beraberinde gaming ekipmanlarına olan ilgiyi de artırdı. incehesap.com verilerine göre; klavye, mouse, kulaklık, monitör gibi gaming ekipmanlarının satışı bir önceki yıla oranla %157 oranında artmış durumda.

Final maçını 15.000 kişi izledi

Gaming meraklıları ve profesyonellerine özel olarak sunduğu teknolojik ürünler, gaming alanının gelişmesi için düzenlediği aktiviteler ve bilişim sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle pazarın öncüsü konumundaki İncehesap.com tarafından Mayıs ayında düzenlenen PUBG DUO turnuvası da bu verileri doğrular nitelikte. Kısa sürede yüzlerce başvuru alan turnuvanın yalnızca final maçı 15.000 izleyici tarafından takip edildi.

Beşiktaş E-sports’un ana sponsorluğunu üstlenerek E-sporculara destek verdiklerinin altını çizen İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-spor sektörü büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle pandemiyi geride bıraktığımız günlerde, Türkiye’de e-spor turnuvalarının artacağını ve sektöre gösterilen ilginin katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.