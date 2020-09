Esporun geleceğini güçlendirecek yenilikler ortaya çıktı

Riot Games Teknik Ürün Yöneticisi Su Liu, esporu güçlendirmek için yaptıkları yenilikleri şu sözlerle açıkladı:

Riot Games, espor sektöründe çok büyük atılımlar yaparak spor eğlencesinin sınırlarını zorluyor. On yıl önce LoL esporuna yatırım yapmaya başladığımızda, kimse (şu an aksini söyleseler de...) bugünleri göreceğimizi ve böylesine büyük bir etki yaratacağımızı tahmin etmiyordu. İsveç'teki Dreamhack'te gerçekleşen 1. Sezon Dünya Şampiyonası'ndan 100 milyondan fazla hayranı heyecanlandıran Emmy ödüllü Dünya Şampiyonası prodüksiyonuna kadar çok uzun bir yol kat ettik. LoL esporunun bir sonraki on yılına hazırlanırken oyuncuları birinci planda tutan ve hayranları şaşırtarak heyecanlandıran yeniliklerimize devam etmek istiyoruz.

Paris'teki League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası açılış töreni

Dijital bir spor olarak, kullandığımız teknolojiler sporumuzun temellerini belirliyor. Espor altyapısı, dünyanın dört bir yanındaki bölgeleri kapsayan, karmaşık bir altyapı. Güvenilirliği, tutarlılığı, güvenliği ve performansı her bölgede sağlayabilmek çok zorlu bir iş; özellikle de başarımızın anahtarı olan yenilik konusuna ne kadar yöneldiğimiz düşünüldüğünde.

Bu yüzden Cisco'nun LoL Esporu için Riot Games'le Resmi Kurumsal Ağ Partneri olarak işbirliği içine girdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu iş ortaklığında bizi en çok heyecanlandıran nokta, Cisco'nun küresel olarak altyapımızın her bir parçası ve katmanı için sunacağı standartlaşmış çözümler. Bunlar, hem küresel etkinliklerde yer alan profesyonel oyuncular hem de evlerindeki hayranlar için rekabetçi deneyimini iyileştirmemizi sağlayacak.

Riot'a 2014 yılında stüdyomuz hâlâ Köln'deyken LEC (eski adıyla EU LCS) üstünde çalışmak için katıldım. Ardından 2016'da Los Angeles'a taşındım ve Riot Espor'un küresel olarak büyümesine yardımcı oldum. Singapur'dan Şili'ye dünyanın farklı yerlerindeki birçok ekiple çalışarak Brisbane'deki bölge finallerinden Dünya Şampiyonası finaline kadar 20'den fazla etkinlikte espor altyapısının teknik kurulumunu planladım ve gerçekleştirdim. Günümüzde, rekabetçi League of Legends'ın ve yayınların ardındaki teknolojiyi sağlayan Espor Teknoloji Grubu'nda Teknik Ürün Yöneticisi görevini üstleniyorum.

Ekibim en başından beri espor altyapısı ve espor etkinlikleri üstünde çalışıyor. Turnuva alanında internet kesildiğinde ve 2. Sezon Dünya Şampiyonası için büyük bir sorun yarattığında LA Live'daydık. Espor Teknik Ekibi, bağlantı sorununu giderecek bir çözüm bulmak için saatlerce çalıştı ve bir gün içinde tamamen çevrimdışı bir sunucu oluşturmayı başardı. Çevrimdışı sunucu için kullanılan donanım parçaları alelacele mevcut canlı veri merkezlerimizin parçalarından oluşturuldu. Bu akım yıllar boyunca aynı şekilde devam etti ve canlı sunucuların fazla donanım parçaları, espor etkinliklerimiz için kullanıldı. Cisco'yla birlikte bu değişiyor. Kullandığımız sunucular canlı sunuculardan daha düşük performanslı olmasa da (ne de olsa aynı donanımı kullanıyorlardı) LoL esporu tarihinde ilk defa, etkinlikte canlı sunuculardan daha iyi performans gösterecek sunucular bulunacak.

Espor için yeniden kullanılmaya hazırlanan NA Live'daki eski veri merkezi ekipmanı

LoL esporu, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde doğdu. Meksika, Türkiye, Brezilya, Çin ve daha pek çok bölgede sıfırdan stüdyolar kurduk. Bu stüdyoları tasarlarken dikkate aldığımız en önemli nokta, akıcı bir oynanış ve sapasağlam bir ağ performansı sunabilmek oldu. League of Legends gibi oyunlarda hızlı tepki verebilme ve strateji çok büyük önem taşıdığı için gecikme oyunun önemli bir yönü. Oyunu destekleyebilecek seviyede düzgün donanımlara sahip olmak, profesyonel oyuncuların kullandıkları araçlar konusunda endişelenmeden tamamen kazanmaya odaklanabilmesini sağlıyor. İşte bu yüzden 2020 All-Star Etkinliği'nin başında en yeni Cisco teknolojileri, en büyük üç küresel etkinliğimiz olan Sezon Ortası Turnuvası, Dünya Şampiyonası ve All-Star Etkinliği'nde tüm rekabetçi sunuculara entegre edilecek. Cisco'nun C220 M5 serisini temel alan bu sunucular, oyun sunucuları için kullandığımız önceki donanımlara kıyasla %200 daha yüksek ham performans sağlayacak. İhtiyacımız olan en yüksek güvenlik seviyesini ve en iyi performansı sunduğu için bu sunucu modelini tercih ediyoruz. Bu sunucularla, profesyonel oyunculara akıcı bir oyun ve mümkün olan en iyi ping değerini sağlayacağız.

Gecikme yalnızca oyun sunucularıyla sınırlı değil. Aynı zamanda lolespor.com sitesindeki istatistiklerin gösterilmesini sağlayan canlı veri hattımız gibi espor için çalışan bazı diğer hizmetlerimizin bulut sistemine bağlantısında da önemli bir rol oynuyor. Gecikmeyi hem sunucuda hem de ağda minimuma indirmek oyuncular ve hayranlar için gözle görülebilir bir avantaj sağlıyor ve Cisco her iki durum için de çözümler sunuyor.

Yalnızca küresel altyapıya sahip bir partner, sporumuzun küresel doğasına uygun çözümler sunabilir. Eskiden bölgesel stüdyolarımızda geçici donanımlar kullanıyorduk, çünkü kullanmak istediğimiz ekipmanlar ya satılmıyordu ya da ülke dışından getirmesi aşırı masraflı oluyordu. Ayrıca bakımlarını gerçekleştirmek de zordu. Cisco teknolojileri sayesinde yeni bir ortak küresel altyapı oluşturabiliyoruz ve ağımızı güçlendirebiliyoruz. Cisco'nun küresel ve bölgesel çalışmaları, Riot'a dünyanın dört bir köşesinde birinci sınıf espor etkinlikleri düzenlemesi için ihtiyacı olan esnekliği, erişilebilirliği ve güvenliği sunuyor. Ağımıza entegre edeceğimiz yeni ekipmanlardan biri de 12,84 Tb/sn tıkanmasız anahtarlama kapasitesi sağlayan Cisco'nun Nexus 9000 Series omurga anahtarı N9K-C9364C. Kullandığımız eski ekipmanlara kıyasla daha yüksek olan kapasite, IP üzerinden sıkıştırılmamış videolar göndermemizi sağlıyor. Bu, evlerindeki hayranlara LoL Espor yayınlarını azaltılmış gecikme ve iyileştirilmiş kaliteyle izleme imkânı sunuyor.

Riot Espor ArGe video ve ses laboratuvarı - SMPTE ST 2110

Riot Espor etkinlikleri çok kompleks prodüksiyonlardan oluşuyor. Dünya Şampiyonası gibi bir etkinliğin planlama süreci, gerçekleştirileceği bölgenin ve konumun araştırılması gibi konularla etkinlikten yıllar önce başlıyor. Bir mekânın teknik kapasitesi, o yerin bir etkinlik için uygun olup olmadığı konusunda gerçekten büyük bir rol oynuyor. Ekibim, her bir mekânın ve etkinliğin bağlantı için ihtiyaç duyduğu altyapının teknik temellerini tasarlıyor. NFL, NBA, futbol etkinlikleri ve hatta Olimpiyatlar gibi çok büyük ölçekli spor ve eğlence etkinlikleri konusunda teknolojik açıdan deneyimi bulunan Cisco gibi bir altyapı partnerine sahip olmak, kullandığımız teknolojilerin tam olarak amacına hizmet etmesini sağlıyor.

Son olarak, Cisco'yla başlattığımız iş ortaklığı esporun geleceğine de büyük bir yatırım sunuyor. Riot Games, rekabetçi bütünlüğü tüm dünyada standartlaştırmak ve desteklemek için gerçekleştirdiği küresel girişimin bir parçası olarak; bu yılın ilerleyen zamanlarında bölgesel stüdyolarda her biri Cisco'nun yeni Intersight SaaS çözümü tarafından merkezi bir şekilde yönetilen 200'den fazla yeni turnuva oyun sunucusu kuracak. Riot Games, Cisco'nun ekipmanlarını kullanarak bölgesel profesyonel maçlar için en düşük gecikmeli en iyi performansı sunmak adına sanallaştırma, depolama ve işleme de dahil tüm bölgesel yayın merkezlerini kapsayan bir altyapı inşa edecek. Yeni teknolojiler her zaman elimizin altında olacak ve oyunculara muhteşem deneyimler sunabilmek için sürekli yenilikler yapmaya devam edeceğiz.

Hologram teknolojisi ilk defa League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası açılış töreninde kullanıldı

Cisco'yla, yenilik aracılığıyla sporumuzu geliştirme hedefimize ulaşmamızı sağlayacak böylesine bir iş ortaklığına başlayacağımız için çok heyecanlıyım. Cisco'nun sektörde çığır açan teknolojisi, küresel kullanım alanı ve kanıtlanmış uzmanlığı, LoL heyecanını dünyanın dört bir yanındaki hayranlara taşımamıza yardımcı olacak.