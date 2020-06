Espor sektörünü geliştirme, veri toplama ve onları analiz etme hedefiyle kurulan Esports Charts, eşsiz analitik hizmetini tüm dünyayla paylaşmaya devam ediyor. Türkiye ve MENA bölgelerinde ise Gaming in Turkey ile yaptığı anlaşma ile daha etkili geri dönüşler elde etmeyi hedefliyor. Bu hizmet sayesinde espor dünyasının daha adil bir alan olması, sponsorların ve organizatörlerin doğru kararlar vermesi de sağlanacak. Yapılan bu kapsamlı analizler sayesinde aynı zamanda da espor popülaritesi her geçen gün tüm dünyada daha çok artıyor. Gaming in Turkey iş birliği ile ilk olarak ülkemizin de espor sektöründe daha kapsamlı veriler elde etmesini sağlayacak Esports Charts, çalışmalara başlıyor.

Anlık görüntülenmeler, izlenme saatleri kolaylıkla takip edilecek

Esports Charts sitesinde barındırdığı birçok kategori sayesinde zengin veri paylaşımı yapan şirket, aynı zamanda dünya çapında gerçekleşen profesyonel espor turnuvalarının hepsiyle ilgili anlık olarak gelişmeleri takipçileri ile paylaşıyor. Ödül havuzu, canlı yayın esnasındaki anlık görüntülenmeleri, izlenme saatleri ve turnuvaların gerçekleştiği tarihleri kullanıcılar Esports Charts’ın internet adresi üzerinden takip edebiliyor.

Esports Charts'ın kurucularından Igor Krivich, ”Espor’un MENA bölgesindeki gün geçtikçe büyüyen gelişmesi açıkça görülüyor, özellikle Türkiye'de. Bölgenin espor sektöründe, tam teşekküllü bir katılımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bunu geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu. Gaming in Turkey Genel Müdürü Uluç Ali Kırangil, “Gaming in Turkey ekibi olarak, Esports Charts ile birlikte Türkiye'deki esporun gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Esports Charts ekibiyle ortak olarak çalışmak bölgemizdeki birçok başarılı proje ve başarının anahtarı olacak” dedi.

Yeni takım ve oyuncuların espor dünyasına katılmasıyla birlikte rekabet her geçen gün daha da artıyor. Bununla birlikte toplanacak verilerin önemi de doğrudan artmakta. Esports Charts'ın oluşturduğu takım ve maç karşılaştırmaları ile profesyoneller, Gaming in Turkey iş birliğinin bir parçası olarak Türkiye ve MENA bölgesinde en doğru verilere ulaşabilecek. Bu kapsamda yer alan tahminler kategorisi ise espor dünyasındaki heyecanı artırmaya devam ediyor.

Espor dünyasındaki tüm gelişmelerden haberdar olun

Esports Charts bünyesinde bulundurduğu çeşitli yayın programları, partner olduğu takımlar ve anlık olarak takip ettiği turnuvalar sayesinde espor dünyasına ait her detaya güncel olarak ulaşılabiliyor. Espor takımlarının yanı sıra sitesinde bulundurduğu birçok kategori ve yayın platformları ile oyun dünyasında yer alan yayıncılar hakkında da daha detaylı bilgilere sahip olunabiliyor.

Espor dünyasında yer alan espor turnuvalarının oyunculara ve takımlara sosyal platformlarda getirdiği katkılar, izleyicilerin yayınlara kattığı yorumlar, takımların maç istatistikleri, espor etkinlik analizleri, oyunların gelişmeleri ve detaylı bilgileri, sponsorluk anlaşmalarına benzer birçok profesyonel veri için Esports Charts hizmeti artık Türkiye ve MENA’da da daha aktif olarak çalışmalarına devam edecek.

Gaming in Turkey Hakkında

Gaming in Turkey, Türkiye merkezli bir Oyun ve Espor Ajansı’dır. Türkiye ve MENA oyun sektörlerine en iyi hizmeti sağlamak daimî amacıyken, Gaming in Turkey en verimli çalışma modelleriyle oyun ve oyuncu arasındaki en iyi etkileşimi yaratır. Gaming in Turkey, ulusal ve uluslararası oyun şirketleri için özel olarak tasarlanmış hem çevrimiçi hem de çevrimdışı entegre pazarlama hizmetleri sunmaktadır. 360 derece pazarlama operasyon varyasyonları ile Gaming in Turkey, sadece oyun sektörüne değil; PC, Mobile, Console, MMO, Free to Play veya Pay to Play gibi tüm platformlara odaklanmaktadır. Oyun yönetiminden oyun lokalizasyonuna, oyun pazarlamasından oyun kalite kontrolüne Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı, en deneyimli oyuncu ekibi ile daima üst sıralara oynar.