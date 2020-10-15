Esports Charts ile dünyanın esporu parmaklarınızın ucunda

Espor dünyasının analitik aracı Esports Charts, esporu geliştiren ve yayın kanallarının güncel olarak verilerini paylaşan global bir hizmet olarak kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Tamamen doğru verilerle çalışmalarına devam eden marka, profesyonel oyunculardan espora yatırım yapmak isteyen şirketlere kadar birçok kitleye hitap ediyor. Aynı zamanda dünya çapında esporun daha net bir şekilde anlaşılmasını hedefleyen Esports Charts, en ufak ayrıntıya kadar tüm bilgileri kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Dünya çapında esporun her yıl daha çok gelişmesiyle birlikte bu sektördeki ihtiyaçlar da gün geçtikçe artıyor. Esports Charts’ın sunduğu verilerin arasında büyük espor turnuvalarının yanı sıra, espor takımları ve oyuncuları, yayın kanalları ve organizasyon verileri gibi önemli bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler sayesinde oyuncular, heyecanla bekledikleri büyük turnuvaların güncel tarihlerini takip edebilirken, büyük markalar sponsor olabilecekleri profesyonel espor takımlarının verilerini Esports Charts sayesinde takip edebiliyor.

Tamamen Türkçe espor analiz hizmeti

Esports Charts, 2020 yılında Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye’de tamamen Türkçe hizmet veriyor. Ülkemizde gelişen espor sektörü için üst seviye bir gelişme olan bu iş birliği sayesinde global espor bilgilerine tamamen Türkçe ulaşılabiliyor.

Espor dünyasında yer alan, espor turnuvalarının oyunculara ve takımlara sosyal platformlarda getirdiği katkılar, izleyicilerin yayınlara kattığı yorumlar, takımların maç istatistikleri, espor etkinlik analizleri, oyunların gelişmeleri ve detaylı bilgileri, sponsorluk anlaşmalarına benzer birçok profesyonel veri için Esports Charts hizmeti artık Türkiye ve MENA’da da daha aktif olarak çalışmalarına devam edecek.