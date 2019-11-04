Bahçeşehir SuperMassive'in League of Legends takımında yer alan Berkay " Zeitnotlol " Aşıkuzun, Forbes Turkey'in başarılarıyla ilham veren 30 yaşın altında 30 Türk'e yer verdiği '30 Altı 30' listesinde yer aldı.

Yer alan haberde de oyuncuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Berkay Aşıkuzun, Türkiye'deki sayılı e-sporculardan, Sekiz yaşından 18'ine kadar profesyonel satranç oyuncusu olan Aşıkuzun çeşitli turnuvalarda kazandığı 40'ın üzerinde madalyası, Türkiye birincilikleri ve ikincilikleri bulunuyor.