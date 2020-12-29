Alman otomobil firması BMW; Cloud9, Fnatic, FunPLus Phoenix, G2 Esports ve T1 ile sponsorluk anlaşması yaptı. Ayrıca BMW dünyaca bilinen birçok League of Legends takımı ile işbirliği halinde.

Dünyaca bilinen İtalyan ve Fransız kökenli moda ve deri eşya markası Gucci, Fnatic ile sponsorluk anlaşması yaptı. İngiliz Espor takımı Fnatic ile yapılan anlaşmanın reklamında oyuncular 1.150 Sterlin değerinde saatler takıyordu. Bu anlaşma lüks giyim markalarının Espor ile ilgilendiklerini ve onlarında bu sektörde yerinin olabileceğinin kanıtı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Dünyaca bilinen Spor giyim ve ayakkabı markası Nike, T1 takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. T1 Takımının tüm karşılaşmalarda giyeceği formayı Nike sağlamakta. Zaten spor dallarında birçok sponsorluğu ve yatırımı bulunan Nike, artık Espor’a da yatırım yapıyor.

Call of Duty ve Overwatch oyunlarının geliştirici firması Actvision Blizzard, Google ile anlaştı. Overwatch League, Call of Duty League ve Hearthstone Espor gibi turnuvaların yayın haklarını alan Google, uzun dönemli bir anlaşma imzaladı. Sadece YouTube üzerinden yayınlanan bu ligler YouTube’da izlenme rekoru kırmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli stok fotoğraf ajansı Getty Images, League of Legends Esports ile anlaştı. Getty Images League of Legends’ın tüm uluslar arası etkinliklerinde ana sponsorlar arasında tanıtılacak.

İsveç merkezli müzik dinleme platformu Spotify ile League of Legends Esports anlaştı. League of Legends oyununda, turnuvalarında kullanılan tüm müzikler liste halinde Spotify’da bulunuyor. Ayrıca bu anlaşma lig ile ilgili yeni Podcastlerin oluşturulmasını da kapsıyor.

ABD – Florida merkezli takım Misfits, NBA takımları Orlando Magic ve Miami Heat le anlaştı. Bu anlaşma Spor ve Esporun arasında bir birlerinden faydalanabilecekleri bir köprü oluşturulabileceğini kanıtlamış oldu.

İngiltere merkezli takım Excel Esports ile İngiliz telekomünikasyon şirketi BT uzun dönemli bir anlaşma imzaladı. Bundan sonra BT, Excel Esports’un ana sponsorlarından biri olacak ve takımın formasında da yer alacak.

Yazar: Can Bekrioğlu - www.esporland.com