Esporcuların fiziksel hareketliliği için yeni proje

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de esporun büyük bir yükselişte olduğu yadsınamaz gerçek. Özellikle federasyonun kurulmasının ardından açılan espor merkezleri, genç neslin ihityaçlarını karşılamaya başlıyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, bazı kesimlerle birlikte ailelerin çocukları için endişeli oldukları, nesil karmaşasından dolayı espor dünyasını anlamakta zorlandıkları da apayrı bir konu ve gerçeklerin başka bir tarafı.

Sadece ailelerin değil, tüm spor camiasının tartıştığı esporun fiziksel olarak yetersizliğe yol açtığı eleştirileri, son dönemde atılan profesyonel adımlarla eleştirileri yapan kişileri de ikna edecek noktalara gelmeye başladı.

Dünya çapında olimpiyatlara dahil edilmesi konuşulan espordaki fiziksel çalışmalar için Türkiye Espor Federasyonu da çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Esporcular için yapılan en büyük eleştirilerden biri, kuşkusuz "hareket edilmediği" noktasında. Ancak tüm dünyanın geneli tarafından reddedilen bu tez, yapılan yeni çalışmalar ve antrenmanlarla da çürütülmek üzere.

Özellikle sırt, bel ve boyun egzersizleri, omurga hizalanması egzersizleri, kassal dayanıklılık artırıcı egzersizler, yoga, beden farkındalığı, doğru gıda seçimi, karbonhidratlardan uzak beslenme, uyku düzeni, strese karşı yapılması gerekenler, odaklanma, bağışıklığı güçlü tutma gibi konularının ele alınacağı videolar ve yapılacak çalışmalar, bu konular için öncü olacak.

Projenin detayları ise şu şekilde;

Türkiye’de ve dünyada bu alanda atılmış bir ilk adım niteliğindeki “Her Oyunun Başı Sağlık” adlı proje kapsamında fiziksel antrenmanlara ağırlık verilecek, esporculara ve takım sahiplerine yönelik webinarlar düzenlenecek, sağlıklı beslenme konusunda bilgilerin verildiği, esporcu sağlığı için doğru spor egzersizlerinin öğretileceği videolar hazırlanacak. Bu içerikler, daha sonra TESFED’in Youtube kanalına yüklenerek, esporcuların ve espora ilgisi olan tüm gençlerin yararlanması için önemli bir kaynak oluşturulacak.

Videolar, 9 haftalık bir eğitim programı şeklinde hazırlanacak.

Federasyon, 2 yılda 2.121 esporcuyu lisansladı

Türkiye'de esporcuların sayısı da artıyor. Federasyon 2 yılda 175’i kadın olmak üzere toplam 2.121 esporcuyu lisansladı. Bu sürede lisanslı kulüp sayısı 111’e çıkarken, 2019 yılında 3 adet olan espor salonu sayısı ise 17’ye yükseldi.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: “Ülkemizin esporda büyük potansiyeli var”

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, genç nüfusu göz önüne alındığında Türkiye’de esporun büyük potansiyel barındıran bir alan olduğunu kaydetti.

Esporun bugün olimpiyatlara girmek üzere olan bir spor dalı olduğunu vurgulayan Alper Afşin Özdemir, “Geleceğin sporu olarak tanımlayabileceğimiz esporun, yaşadığı hızlı büyümeyle kısa sürede en sevilen spor dalı olan futbolu da geride bıraktığına şahit olacağız. Ülkemizde bu sporun tüm kurumları ve kurallarıyla yerleşmesine federasyon olarak büyük önem veriyoruz. Esporcu sağlığı da bu noktada temel köşe taşlarından birini oluşturuyor.

Espor sıkı çalışma ve düzenli antrenman isteyen bir spor dalı. Profesyonel sporcular, günlük ortalama 4-5 saatlik düzenli antrenman, bunun yanı sıra bedensel egzersiz, antrenörle takım antrenmanları gibi sıkı ve devamlılık arz eden bir çalışma temposunu sürdürüyor. Esporcularımızın beslenme ve egzersiz konusunda eğitilmelerini içeren bu proje ile bilinçli esporcular yetiştirerek ülkemizde esporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bugüne kadar 10 bin esporcu yetiştirdik, profesyonel hayata geçenleri lisansladık”

InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Genco Alp, esporun özellikle son dönemde adı sıkça duyulmaya başlanan, henüz oldukça genç bir spor dalı olduğunu, ancak önümüzdeki 10 yılın en önemli sektörlerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Zula markasıyla, yüzde 100 yerli yapım oyun olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve esporda pek çok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Genco Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle son 3 yıldır adından sıkça bahsedilen bir espor gerçeği var. Bu genç spor dalında devasa bir büyüme yaşanırken, ülkemizde gençler esporu çok seviyor ve artık kariyer planlarına dahil ediyor.

Biz yerli bir firma olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla esporun sağlıklı ve bilinçli gelişmesi için elimizden gelen adımları her zaman atmaya gayret ediyor, esporu ve esporcularımızı önemsiyoruz.

Türkiye’nin tek yerli espor ligi olan Zula Süper Lig ve onun alt ligi niteliğindeki Zula Rekabet Ligi vasıtasıyla bugüne kadar 10 bin civarında esporcu yetiştirdik ve bunlardan profesyonel hayata geçenlerin de tümünü lisansladık. Esporu tabana yaymak için yakın gelecekte bu rakamı 20 bine çıkartmak istiyoruz. Her zaman dayanışma içinde olduğumuz federasyonumuzla birlikte bu önemli projeyi hayata geçirmekten dolayı gururluyuz. Ülkemizde esporun sağlıklı gelişimi için önemli bir ilk adım olan bu projeyi, önümüzdeki yıllarda geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

Zula'yı Türkiye'de ve dünyada 30 milyon kişi oynuyor

InGame Group çatısı altında yer alan Madbyte Games tarafından geliştirilen Zula, bugün 100’den fazla ülkede, 11 dilde 30 milyon espor sever tarafından oynanıyor.

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi tarihi ve turistik yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs’ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur – iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Zula ayrıca, Türkiye’nin 2 resmi espor liginden biri ve tek yerli espor liginin de sahibi.

Dünyada gittikçe daha fazla izleyici tarafından takip edilen espor alanında büyük başarı gösteren Zula, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyada da bir fenomene dönüştü. Her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube’a yüklenen Zula’nın bu içerikleri de ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor.

TRT Spor