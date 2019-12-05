Espor yayın hakları 113 milyon dolara satıldı

Espor alanındaki büyüme tüm hızıyla devam ediyor ve sektörün tüm bileşenlerinin değeri artıyor. Bunun son örneği, en sistematik espor organizasyonlarından birine sahip League of Legends için yapılan yatırım oldu. Bilibili tarafından yapılan yatırımın boyutu, sektörün önemini bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, Riot Games’in en önemli etkinliğinin yayın haklarını alabilmek için DouYu, Huya ve Kuaishou gibi diğer Çinli platformlarla mücadele etti. Diğer firmalarda yayın hakları konusunda anlaşma yapabilmek için tekliflerini iletti. Ancak en yüksek teklifi Bilibili vererek, hakları üç yıllığına elde etti. Ayrıca bu durum, Çin’de bir espor etkinliğinin özel yayın haklarını elde etmek için yapılan ilk teklif süreci oldu.

Şirketlerin bu hakları elde etmek istemesindeki en büyük etkenlerden biri, Worlds 2020’nin kendi ülkelerinde düzenlenecek olması. Ayrıca son iki şampiyonun da Çin’den çıkması ve oyuna alakanın daha da artması bir başka etken.

Bilibili, Çinli bir video paylaşım ve canlı yayın platformudur. Şirket aynı zamanda kazancının büyük bir kısmını mobil oyunlardan elde ediyor. Bunun yanı sıra, League of Legends Çin Ligi’nde (LPL) yarışan bir takıma ve Hangzhou Spark adında Overwatch League’de yarışan bir franchise’a sahip.