Espor tutkunları turnuvada buluşuyor

Bursa’nın sporda da marka kent olması amacıyla amatör spor kulüplerine saha ve tesis, eğitim kurumlarına spor salonları, farklı branşlara özel spor tesisleri ve sporun tabana yayılması gibi birçok etkinliğe imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da ‘espor’un gelişimine de öncülük ediyor.

Dünyada özellikle çocuklar ve gençler hızla yayılan son 10 yıldır yayınlarını milyonların izlediği, organizasyonlarına on binlerin katıldığı espora olan global ilgiye Bursa Büyükşehir Belediyesi de sessiz kalmadı. Esporun gelişiminde gençlerin önünü açmak adına ailelerin espor farkındalığı ve doğru bilinçlendirilmesine ve gençlerin profesyonelleşmelerine katkı sunabilmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen espor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlediği ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Espor Turnuvası’ 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların 3 Ocak’ta başlayıp, 9 Ocak’ta sona ereceği turnuvada espor severler 4 farklı oyunda mücadele edecek. FPS türünde ZULA, spor türünde FİFA 21, Battle Royale türünde PUBG ve PUBG Mobile oyunlarının oynanacağı turnuvaya kayıtlar https://www.bursa.bel.tr/espor/ üzerinden yapılacak. Turnuva heyecanı Twitch ve Bursa Büyükşehir Belediyesi You Tube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Espor Turnuvası hakkında detaylı bilgi https://www.bursa.bel.tr/espor/ adresinden alınabilecek.

İHA