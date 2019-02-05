Espor nedir? Nasıl espor sporcusu olunur?

Espor nedir?

En basit diliyle bazı bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular ile oynanmasıdır. Bir oyunun Espor olabilmesi için profesyonel lig olması gerekiyor. Espor ile normal oyunlar arasındaki farkı şöyle anlatabiliriz. Halı sahada oynanan bir futbol var bir de Süper Lig'de oynanan futbol var. Espor oyunların Süper Lig hali diyebiliriz. Bir başka deyişle Espor, oyunların profesyonel sahnesi...

E-spor hayatımıza yeni yeni girmeye başlamış olan bir kavram. Tüm dünyayı sarmış ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşmış bilgisayar ve konsol oyunlarında, oyuncular arasında düzenlenen ligler, turnuvalar ve yarışmalar e-Spor olarak nitelendiriliyor.

Bir dönemin yakından tanıdığı Counter-Strike, Dota, League of Legends gibi MMORPG (massive multiplayer online role playing) ve FPS (first-person shooter) oyunları, internet sayesinde milyonları aşan kitlelere ulaştı. Doğal olarak, oyun sektörünün içinde apayrı bir sektörün ortaya çıkmasına vesile olan bu yayılım, oyuncular arasında düzenlenen turnuvalar sayesinde artık genelgeçer bir spor türü niteliğini kazanmış durumda.

Esporcu ne kadar kazanıyor?

2017 dünya genelinde en çok kazanan oyuncu SKT T1 takımının oyuncusu 'Faker' olmuştu. Yaklaşık olarak 1 milyon dolardan biraz daha fazla bir rakam kazandığı tahmin edilen oyuncu, henüz net bir bilgi bulunmasa da 2018 yılında da en çok kazanan LoL oyuncusu durumunda olduğu düşünülüyor. Faker'ın hemen arkasından 2, 3 ve 4. sıralarda da takım arkadaşları olan Bang, Wolf ve Bengi izlemişti.

Riot Games'in Türkiye Ülke Müdürü olan Bora Koçyiğit, katıldığı bir televizyon programında 2018 yılında Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde oynayan bir oyuncunun ayda sadece oyundan minimum 15-20 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakamın üzerine takım ve kişisel sponsorların da dahil olduğunu söyleyen Koçyiğit, rakamların oyuncudan oyuncuya, takımdan takıma değiştini de sözlerine ekledi.

Espor lisansı nasıl alınır?

Paranın ve profesyonelleşmenin işin içine girmesi ile eSporcu olmak da bir hayli önem kazandı. Özellikle gençler arasında lisanslı eSporcu olabilmek önem arz eden bir konu haline geldi. Ülkemizde de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gelişmekte Olan Sporlar kategorisine alınan eSpor, geniş kitlelere hitap ediyor. Bu işten para kazanmak isteyen binlerce genç, lisanslı eSporcu nasıl olunur? Sorusuna yanıt ararken eSpor lisansının nasıl alındığını da merak ediyor. İşte adım adım eSpor lisansı alma hakkındaki bilgiler…

İlgili kuruma başvurma işleminden önce, T.C. kimlik numarası beyanı, sağlık raporu, doldurulmuş tescil fişi ve 2 adet vesikalık resme sahip olmanız gerekiyor.

1-Yukarıdaki belgeleri tamamladıktan sonra başvuru işlemini menajerler veya veliler de yapabiliyor.

2-Evraklar önce ilçe müdürlüğüne onaylatılıyor daha sonrasında ise sicil lisans servisinde ilgili işlemler yapılıyor.

3-Diğer şehirlerdeki oyuncuların lisansları başka bir şehirden de çıkartılabiliyor. Doğum yeri ve lisans alınmak istenen yerin aynı il olması şartı yok.

4-Bulunduğunuz ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Müdürlükleri adreslerine ulaşmak için tıklayınız. http://www.gsb.gov.tr/Directorate.aspx

Doktordan alacağınız sağlık raporunda dijital oyunlar için rapor istediğinizi söylemeniz, yani bilgisayar başında oyun oynamanızı etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor almanız gerekiyor. Aksi taktirde aldığınız rapor geçerli sayılmayacaktır.

Espor'da hangi oyunlar var?

League of Legends

FIFA

CS:GO

PES

ZULA

PUBG

Fortnite

Wolfteam

Peki neler gerekli?

Doktordan alacağınız sağlık raporunda dijital oyunlar için rapor istediğinizi söylemeniz, yani bilgisayar başında oyun oynamanızı etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor almanız gerekiyor. Aksi taktirde aldığınız rapor geçerli sayılmayacaktır.

Aile desteği

Şunu hemen baştan belirtmemiz gerekiyor. Eğer profesyonel bir e-spor oyuncusu olmak istiyorsanız arkanıza aile desteğini almanız şart. Çünkü profesyonel e-spor oyuncuları, hemen 2-3 günde üst düzeye ulaşmıyor. Profesyonel olana kadar uzun bir süre amatör çapta takılıyorlar. Bu da öncelikli olarak aile desteğini şart kılıyor. Profesyonel olarak boy göstermek istediğiniz oyunda ustalaşmak öncelikli şartınız olmalı. Bunun için de ister istemez orta kıvamda, işinizi görecek bir PC’ye ve ekipmana ihtiyacınız var. Neyse ki LoL, DOTA2 ya da CS GO gibi e-sporun öncüsü olan yapımlar öyle yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymuyor.

Yani alacağını 3000TL seviyesinde bir PC, sizi uzun bir süre idare edecektir. Doğal olarak öğrenci olarak nitelendirebileceğimiz oyuncuların böyle bir PC almak için de aile desteğine ihtiyaçları var. Yani aile oyun için bu kadar para vermem derse, baştan kaybetmiş olursunuz.

Fedakarlık lazım

Bizde güzel bir laf vardır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Gerçekten de öyle. Şimdi e-sporla uğraşıp para kazanan insanlar için “ne kadar şanslı, oyun oynayarak para kazanıyorlar” şeklinde iç geçirenler hayli fazla.

Fakat işin iç yüzü pek de öyle değil. Keza pek çok profesyonel e-spor oyuncusu, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 8 –9 saat oyun oynayarak antrenman yaptıklarını dile getiriyor. Yani bu durum günlük yaşamınızı büyük oranda etkileyecek.

Şöyle ki normal bir insan günde ortalama 8 saat uyur. Geriye kaldı 16 saat. Yemekti diğer ihtiyaçlardı derken 2 saat daha gitse geriye 14 saat kalır. Okul olmasa sorun değil. Fakat işin içine okul da girdimi olay bambaşka bir boyuta dönüyor. Dolayısıyla kendinizi e-sporda geliştirmek için okuldan bile feragat etmeniz gerekebiliyor.

Ekip çalışmasına uygun olmak

Bir de işin ekip çalışması tarafı var. Yani kendinizi ispat edebilmeniz için iyi bir takım bulmanız da şart. Eğer iyi bir takım bulamazsanız sorunlar da peşinizi bırakmayacaktır. Siz ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun, sürekli yenilen bir ekip kimsenin dikkatini çekmeyecektir.

Toparlamak gerekirse, profesyonel bir e-spor oyuncusu olmak için öncelikli olarak ailenizi ikna etmeniz gerekiyor. Eğer siz oyun oynamaya başladığınızda, anneniz başınıza gelip “şunu kapat da biraz ders çalış” diye haykırırsa, bu iş olmaz.

Aile haricinde, sürekli antrenman yapmalı ve iyi bir ekibe sahip olmalısınız. Elbette bir de Twitch yayını yapamnız gerekli. Gerçi artık herkes Twitch’te yayın açtığı için fark edilmeniz biraz zor olabilir. Fakat amatör çapta kazanılacak bir kaç maç ve bir iki turnuva size profesyonel ligin kapısını açabilir.