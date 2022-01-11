Spora olan desteğini çok çeşitli alanlarda her zaman sürdüren Altınyıldız Classics, her geçen gün değeri artan ve yeni çağın spor dallarından biri olarak tanımlanan espor alanına hızlı bir giriş yaptı. Marka, Türkiye’nin en önemli espor kulüplerinden Futbolist ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin en rekabetçi oyuncularını ve oyun dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Espor kulübü Futbolist, en çok sevilen ve takip edilen oyunlar arasında yer alan VALORANT, PUBG, PUBG Mobile, HeartStone, Wild Rift ve FIFA’da büyük başarılara sahip takımları ile her sezon kıyasıya bir mücadele veriyor.

Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında farklı branşlarda mücadele eden tüm Futbolist sporcuları ve yönetim ekibi, ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye ulaştıran Altınyıldız Classics tasarımları ile başarıyı üstlerinde taşıyacak.

Türkiye’de esporun gelişmesi adına desteklerini sürdüreceklerini belirten Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Görsel Tasarım Direktörü Uğur Gülce “Espor, her geçen gün büyüyen ve gelişim gösteren bir alan olarak geleneksel spor dallarıyla yarışacak bir konuma geldi. Özellikle pandemi döneminde fiziksel aktivitelerin de iptal edilmesiyle Espor izlenme sayılarında 220 milyona kadar artışlar gözlendi. Sporun çok çeşitli dallarına destek olan bir marka olarak Espor’daki enerjiyi çok çabuk yakaladık. Türkiye’de ve dünyada çok önemli başarılara imza atan Futbolist ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği için çok heyecanlıyız. Gençlerin ve yeni neslin enerjisini her alanda yansıtmaya çalışma arzumuz doğrultusunda, Futbolist çatısı altındaki tüm espor oyuncularını desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.