Espor çılgınlığı! League of Legends fanı Faker’in heykelini yaptı

Bir Reddit kullanıcısı, efsanevi orta koridor oyuncusu @faker ‘a bir övgü olarak onun heykelini yaptığı videoyu paylaştı.

08 Eylül 2020, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Espor çılgınlığı! League of Legends fanı Faker’in heykelini yaptı

Bir Reddit kullanıcısı dün, efsanevi orta koridor oyuncusu Faker’a bir övgü olarak onun heykelini yaptığı videoyu paylaştı.

“nemovc” isimli kullanıcı “League of Legend’s Worlds 2020’nin yaklaşmasıyla birlikte, oynadığım her oyunda benim için hep ilham kaynağı olmuş Faker’i ve T1 takımını destekleyen herkese ilham olmak ihtiyacı hissettim. T1, henüz Worlds’e katılmaya hak kazanmadığı için LCK 2020 Finalinde onları destekleme dürtüsü sonucunda bu heykeli yaptım. Umarım herkesin hoşuna gider” sözlerini gönderisine ekledi.

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