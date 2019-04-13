Espor adına yeni bir e-kitap: “A’dan Z’ye Espor”

Sakarya E-Spor’un kurucusu Orçun Kamil Kabadayı, espor hakkında bir e-kitap paylaştı. “A’dan Z’ye Espor” adıyla paylaşılan bu kitapta esporun tarihi, esporcu olmak için yapılması gerekenler ve esporun geleceğine yönelik bilgiler yer alıyor. Kitabı Google Play üzerinden “A’dan Z’ye Espor” diye aratarak bulabilirsiniz.

Kitabın içindekiler bölümü şöyle:

1.Espor Nedir?

2-Espor’un Kısa Tarihi ve Önemli Gelişmeler

3-Espor Nasıl Yazılır?

4-Türkiye Espor Federasyonu’nun Görevi Nedir?

5-Neden Espor – Espor’un Olumlu ve Olumsuz Yönleri?

6-Profesyonel Spor Kulüpleri Espor’a Neden İlgi Gösteriyor?

7-Marka Tescil Ve Marka Yönetimi

8-Espor Takımı veya Kulübü Nasıl Kurulur?

9-Nasıl Esporcu Olunur?

10-Espor Sporcu Lisansı Nasıl Alınır?

11-Hukuki İşlemler (Oyuncu Sözleşmeleri, Ortaklıklar, Sponsorluk Anlaşmaları)

12-E-Spor Takımının Olası Giderleri

13-Ekip Oluşumu Ve Görevleri

14-Espor Takımları ve Oyuncular Nasıl Para Kazanabiliyorlar?

15-Espor Oyuncuları Ne Kadar Para Kazanabiliyorlar?

16-Espor Oyun Merkezleri Hakkında Bilgiler(Nasıl olmalı, Ne kadar lazım)

17-Gaming House Nedir ve Önemli Bilgiler

18-Sosyal Hizmet Boyutu (Aileler)

19-Espor’un Geleceği

20-Türkiye’de Espor’un Geleceği

21-SONUÇ

Kaynak:Playerbros