ESPL, Türk espor ekosistemi için artık Türkiye’de!

Global espor turnuva ağı Esports Players League (ESPL), Türkiye’nin kreatif espor organizatörlerinden Dijital Sporlar ile stratejik bir ortaklığa adım attı.

Bu ortaklık ESPL’in Dijital Sporlar iş birliğiyle Türk espor sahnesine adım atması anlamına geliyor. Türkçe dil desteği, Türkçe kullanıcı desteği ile birlikte tabii ki Türk espor sahnesine katkı sağlayacak etkinlikler bu ortaklığın ana başlıkları arasında.An itibariyle devam eden süreçte, haftalık formatta çeşitli turnuvalar, final yayınları ile takipçilere geniş bir perspektifte mücadele imkanı sunuluyor. Rekabete katılmayan kullanıcılar ise DLive üzerinden yapılan yayınları izleyip çekilişte ödül kazanma şansı elde edebiliyor.

ESPL’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Michael Broda, bu ortaklık hakkında “Dijital Sporlar, Türkiye’nin espor sahnesi için büyük işler başardı. Diğer bölgelere girişimizle birlikte Türkiye de her daim bir gözümüzün takipte olduğu bir ülkeydi. Dijital Sporlar’ın deneyimi ve pazardaki uzmanlığıyla birlikte küresel espor ağımızı halihazırda enerjik ve tutku dolu Türk oyunculara sunmak için sabırsızlanıyoruz. Onlara oynayacakları, rekabet edecekleri ve esporda gelişecekleri bir platform vereceğiz.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Dijital Sporlar Yönetici Ortağı Hamza Sönmez, “ESPL Türkiye ekibi olarak her adımda gelişmeye ve mobil arenanın yeni istasyonu olmaya odaklıyız. Türkiye’de oldukça büyük bir kitle var ve onlara kendilerini küresel arenanın bir parçası olabilecekleri bir platform sunmak istiyoruz.” dedi.

Dijital Sporlar Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi İlker Karaş da “Dijital Sporlar’ın beşinci yılını kutlarken bu büyük haberi duyurmak oldukça mutluluk verici. Espor her gün büyüyen bir ekosistem ve mobil platformların daha da güçlenmesiyle birlikte hayatımızın her saniyesinde bizimle.” diyerek konu hakkındaki düşüncelerini belirtti.

ESPL’in amatör liglerdeki mobil ve çevrimiçi ekosistemi tarafından takip edilen geniş ve değerli bir espor endüstrisi segmentine olan doğrudan erişimi, Dijital Sporlar’ın pazardaki deneyimi ve erişimiyle bir araya geldiğinde bu ortaklığı Türkiye için doğru yönde büyük bir adım haline getiriyor.

2020 yılının son çeyreğinde ESPL ve Dijital Sporlar’ın Türk espor tutkunlarına güzel bir haberi de var. ESPL Amateur Championship adıyla ülkemizde rekabetin artacağı bir şampiyona hazırlığında son aşamaya gelinmiş durumda. Bu heyecan fırtınası çok yakında oyuncularla buluşacak.



