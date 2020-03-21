Transferi ülkesinde büyük bir yankı yaratan Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei de corona virüse yakalandı.

Espanyol Kulübü, daha önce oyunculara uygulanan testler sonucunda pozitif vakaların belirlendiğini belirtse de oyuncu isimlerini açıklamamıştı. Çin Futbol Federasyonu ise Wu Lei'nin test sonucu pozitif isimlerden olduğunu açıkladı.

Barselona'daki evinde karantinada bulunan Wu Lei için Çin Federasyonu, "Wu Lei ve kulübü ile sürekli temas halindeyiz. Ona ihtiyacı olan tüm yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.