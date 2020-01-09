Espanyol, Raul de Tomas’ı transfer etti

Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol’un Benfica’ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü. Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano’da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica’ya imza atmıştı. İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.

AA