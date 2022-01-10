Espanyol - Elche maçının öne çıkan rakamları

Ligde son üç maçını kazanamayan Elche, Espanyol'un konuğu oluyor.

Son maçta Espanyol, Raul de Tomas ve Javi Puado'nun son 10 dakikada bulduğu gollerle Valencia'yı geride bırakarak ligde büyük bir galibiyet aldı. Katalan ekibi Ponferradina'yı penaltı atışlarıyla yenerek Kral Kupası'nda adını bir sonraki tura yazdırdı.

Valencia galibiyetinden önce Espanyol, Celta Vigo'ya yenilirken, Levante'yi yendi. Bu tür inişli çıkışlı bir formu, alt ligden yeni çıkmış bir takım için bekleyebiliriz. Espanyol için ligin 11. sırasında yer almak onlar adına sevindirici durum.

Elche, Granada karşısında 10 kişi kaldığı maçta 0-0 berabere kalarak 1 puan çıkarttı. Üstün göründükleri maçta 1 golü 'VAR'dan iptal edildi. Elche, Granada berabere kalmadan önce ligde Barcelona ve Valencia takımlarına kaybetti. Bu seride 3 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Evinde oynadığı son yedi La Liga maçını kaybetmeyen Espanyol (6G 1B), Ocak 2017’den bu yana sahip olduğu en uzun seriyi yaşıyor (8 maç).

Espanyol bu eşleşmenin daha güçlüsü ve karşılaşmanın favorisi.