İddaa programında İspanya La Liga’da son sırada yer alan Espanyol, Katalan derbisinde zirvede yer alan Barcelona’yı konuk ederken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Son olarak Leganes deplasamından puansız ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Espanyol’da bu sezon ikinci kez antrenör değişikliğine gidildi ve takımın başına Abelardo getirildi. Ligin sahasında maç kazanamayan tek ekibi olan Espanyol, aynı zamanda 12 golle ligin en az gol atan takımı. Ev sahibinde orta sahadan Esteban Granero cezalı, Victor Sanchez ise sakat. Orta sahanın bir başka önemli ismi Matias Vargas’ın ise durumu şüpheli.

Aradan önce Alaves’i konuk eden Barcelona, Luis Suarez’in 1 gol & 3 asist ile yıldızlaştığı maçta 3 puanı alırken zirvedeki yerini korudu. Ligin en fazla gol atan ekibi olan Barcelona’da geçen sezon Espanyol karşısında iki maçı da gol yemeden kazandı. Konuk ekipte kaleci Ter Stegen ve forvet Dembele sakat. Orta sahadan Arthur’un ise durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Espanyol, bu sezon ligdeki 18 maçının sadece 2’sinde gol yemedi.

• Barcelona’nın bu sezon ligdeki son 11 maçın 9’u 2,5 Gol Üstü bitti.

• İki ekip arasındaki son 8 maçın 7’si karşılıklı gol yok bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekibin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %51’den fazlası Barcelona’nın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise handikap (1:0). Misli.com üyelerinin yaklaşık %12’si maçta konuk ekibin en az 2 farkla kazanacağını düşünüyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Barcelona efsanesi Abelardo, Espanyol’un teknik patronu olarak ilk maçında derbi mücadelesinde Barcelona’ya karşı sahaya çıkacak. Duygusal açıdan da kritik bir karşılaşma. Pablo Machin farklı farklı varyasyonlar denemişti. Ancak Abelardo ilk maçında muhtemelen risksiz bir tercihe yönelecektir. Barcelona’da ter Stegen’in sakatlığı var. Barça klasik 4-3-3’ünden taviz vermiyor. Lider, Messi önderliğinde Katalunya Derbisi’nden de 3 puan çıkartır.