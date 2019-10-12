Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- ANTALYA 1. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor maçlarını, Serik Belediyesi'nin Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki futbol sahasında oynayacak.

Esnafspor Başkanı Ramazan Tepe, Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ali İşlek ile yaptığı görüşmede sahanın soyunma odaları ve ışıklandırmalarının yapımını üstlendi. Esnafspor Başkanı Ramazan Tepe, "İlçemiz gençlerinden oluşan takımımız, Antalya 1. Amatör Küme'de mücadele ediyor. Antrenman ve maç yapacak saha sıkıntısı yaşarken, Serik Belediyesi'nin Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının soyunma odaları ve ışıklandırmalarının yapımını üstlendik" dedi.

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