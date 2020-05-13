ESL Türkiye Şampiyonası’nda final tarihi belli oldu

Türkiye CS:GO sahnesinin nabzını tuttuğu ESL Türkiye Şampiyonası‘nda play-off aşamasında Team Spartan, Sangal, Boca Boston ve LOG FunnyToken mücadele etmiş, finale kalan ekipler ise Boca Boston ile Sangal olmuştu.

Lig aşamasından beri favori olan bu iki ekip, yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup etti ve final biletini kaptı.

Engin “MAJ3R” Küpeli ve ekibi Sangal, Can “Cizzx” Pars’lı Team Spartan’ı mağlup etmiş ve adını finale yazdırmıştı. İkinci yarı final karşılaşmasında ise Yasin “xfl0ud” Koç ve ekibi Boca Boston, Enes “E5N” Erdoğan kaptanlığındaki LOG FunnyToken’i 16-13 ve 16-8’lik skorlar ile geçmiş ve Sangal karşısında adını finale yazdırmıştı.

Tarih belli oldu!

Finalistlerin belli olmasının ardından finalin tarihi ise merak konusuydu. Yapılan açıklama ile dev finalin 27 Mayıs günü saat 17:00‘de oynanacağı duyuruldu.

Sangal ve Boca Boston arasındaki final karşılaşması, ESL Türkiye tarafından canlı olarak yayınlanacak.

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