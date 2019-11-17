Eskrimde Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde iki gün süren şampiyonada Türkiye’nin 17 ilinden 400 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Genç erkekler: 1. Alpkan Şahin, 2. Hilmi Taha Ekenler, 3. Emir Akal, 3. Doruk Çika

Genç kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Berra Sonyüksek, 3. Ilgın Betül Şeker, 3. Şevval Sağır

Büyük erkekler: 1. Harun Mihrioğlu, 2. Barış Can, 3. Özgür Ege Şenyurdusev, 3. Ali Ege Say

Büyük kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Merve Ersoy, 3. Gökçe Günaç, 3. Beyza Halvacıay

AA