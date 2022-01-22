Eskrimde bir gümüş bir bronz madalya

Yunanistan'ın Selanik kentinde bugün başlayan Avrupa EFC Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde piste çıkan Halis Efe Elibol finalde karşılaştığı Yunan rakibi Evangelos Raspoptsis'e 15-5 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride piste çıkan Yalgın Yeter ise organizasyonu 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Avrupa EFC Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda piste çıkan Murat Meriç 5'inci, Ardıç Karan Safçı 9'uncu, Egemen Oktay 10'uncu, Semih Akküncü 16'ncı, Çınar Öğüt 21'inci, Mert Ahmet Koç 26'ncı, Cengizhan Öner 29'uncu, Yiğit Çetinkaya 40'ıncı, Telat Ulaş Ergün 41'inci, Cem Akdurak 47'nci, Göksu Mert Oran 56'ncı, Mustafa Çağatay Arslan 78'inci, ve Berkin Yalım Kılıç ise organizasyonu 81'inci sırada tamamladı.

ANKARA,(DHA)



