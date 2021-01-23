ALANYA, (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor'un Eskrim Takımı sporcuları, 'Yıldızlar Federasyon Kupası'ndan 3 kuqpayla döndü.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 19-24 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'Yıldızlar Federasyon Kupası'nda mücadele eden AYtemiz Alanyaspor'un Eskrim Takımı sporcuları, 3 kupa kazandı. Antrenör Berkan Anıl gözetiminde U17 yıldız kızlar epe kategorisinde mücadele eden sporculardan Damlanur Sönmüş 2'nci, Kayra Naz Özcan 3'üncü oldu. U17 yıldız erkekler epe kategorisinde ise Cengizhan Öner 2'ncilik kupasının sahibi oldu.

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