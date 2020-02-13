Eskrimci ikizlerin gözü madalyada

Gölbaşı Atatürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri Duru ve Elif Naz Hayber, gittikleri salonda kendilerinden büyük sporcuların başarılarına tanıklık etmelerinin ardından 8 yaşında eskrim sporu yapmaya başladı. Duru Hayber, “Küçükken salonlara geldiğimde benden büyük ağabey ve ablalarımın madalya aldıklarını gördüm. Ben de şampiyon olmak istedim. Şu an hedefim olimpiyatlara gitmek” derken Elif Naz Hayber ise, “Gözümü Avrupa’ya diktim. İnşallah madalya ile dönüp hedefime ulaşmış olacağım. Duru ile şampiyon olabiliriz” açıklamasını yaptı.