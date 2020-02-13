Eskrimci ikizlerin gözü madalyada
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 6 yıldır sürdürdükleri eskrim sporunda başarılarına başarı katan ikizler 14 yaşındaki Elif Naz ve Duru Hayber, 14 Yaş Altı Avrupa Circuit müsabakalarına katılıp şampiyon olmak istiyor.
Gölbaşı Atatürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri Duru ve Elif Naz Hayber, gittikleri salonda kendilerinden büyük sporcuların başarılarına tanıklık etmelerinin ardından 8 yaşında eskrim sporu yapmaya başladı. Duru Hayber, “Küçükken salonlara geldiğimde benden büyük ağabey ve ablalarımın madalya aldıklarını gördüm. Ben de şampiyon olmak istedim. Şu an hedefim olimpiyatlara gitmek” derken Elif Naz Hayber ise, “Gözümü Avrupa’ya diktim. İnşallah madalya ile dönüp hedefime ulaşmış olacağım. Duru ile şampiyon olabiliriz” açıklamasını yaptı.