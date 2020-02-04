Eskrim Sporu Nedir? Eskrim Sporu Nasıl Yapılır? Kuralları Nedir?

Belli bir yetenek ve beceri gerektiren eskrim sporu, çok eski dönemlere uzanan önemli spor dalları arasında yer almaktadır. Hem erkek hem de kadınların yapabildiği farklı kategorilere ayrılmış olan eskrim, o dönemlerde zenginlerin ve elit kesimin gerçekleştirdiği bir eğlenceydi. Ancak zaman içerisinde spor dalları arasına girdi ve olimpiyatlar ile beraber farkı turnuvalarda boy göstermeye başladı.

Eğer profesyonel açıdan yapılacaksa mutlaka küçüklükten itibaren eğitim alınması gerekmektedir. Ancak eğlence amaçlı gerçekleştirmek istendiğinde her yaştan birey eskrim sporunu deneyebilir.

Eskrim Sporu Nedir?

Kılıç, epe ve flöre olmak üzere 3 farklı silah üzerinden özel giysilerle gerçekleştirilen spora eskrim denmektedir. Vücudun her noktasını koruyacak tam donanımlı kıyafetlerle gerçekleştirilen eskrim, silahlarla beden üzerindeki belirlenmiş değişik noktalara temasla puan alma üzerine bir spordur. Belli başlı bazı kıyafetler mutlaka başlamadan önce eksiksiz şekilde giyilmelidir.

- Koruyucu maske,

- Koruyucu yelek,

- Özel eskrim ceketi,

- Darbeye dayanıklı olan eskrim pantolonu,

- Eskrim ayakkabısı,

- Çorap,

Tüm bu kıyafetler mutlaka eskrim sporu yapılmadan önce eksiksiz şekilde giyilmelidir. Zira farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan silahların uçları her ne kadar zarar teşkil etmese bile ince yapılır. Bu yüzden sporcunun yaralanmaması için kıyafetler doğru şekilde tam donanımlı biçimde değerlendirilmelidir.

Eskrim Sporu Nasıl Yapılır?

Eskrim genel anlamda bir saldırı ve savunma sporudur. Buradaki temel amaç 14 metre uzunluğu ile 2 metre genişliğe sahip olan metal pistte, rakibin belirlenmiş olan bölgelerine dokunmaya çalışmaktır. Bu dokunuşların her birine tuş denir. Özellikle günümüz teknolojisi ile gerçekleşen dokunuşlar üzerinden otomatik olarak puan ekrana yansır. Böylece haksızlık yapılmadan puan sporcunun hanesine yazılır. O yüzden mutlaka belli bir eğitim alınarak bu sporun yapılması büyük öneme sahiptir.

Eskrim Sporunun Kuralları Nedir?

Her spor dalında olduğu gibi eskrim sporu için de belli başlı bazı kurallar mevcuttur. Tabii bu kurallar yapılacak müsabakaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yani kullanılan silah üzerinden eskrim sporu farklı kategorilere ayrılmaktadır.

Flöre ile Eskrim Sporu Oyunu

Ucunda küçük bir düğme olan ve 110 santimetre uzunluğu ile 500 gram ağırlığındaki çubuk üzerinden eskrim sporu yapılmaktadır. Bu oyun içerisindeki kurallarda silah rakibin sim yeleğine dokundurulması yatar. Eğer her iki oyuncu aynı anda sim yelek üzerine dokunursa atak yapan kişi puanı alır. Elektrikli yelekler üzerinden gelen sinyaller kapsamında puan hesaplaması gerçekleşir.

Epe ile Eskrim Sporu

110 santim uzunluğunda olan ve 750 gram ağırlığındaki epe eşliğinde, profesyonel eskrim sporu yapılır. Bu kategorideki kurallar sadece belli bir bölgede vücudun tüm farklı noktalarını ele alır. Elektronik sinyalizasyon üzerinden giysi kapsamında nereye dokunulursa puan eklemesi gerçekleşir. Epe üzerinden tek lamba yanarak kişinin puan aldığı anlaşılır.

Kılıç ile Eskrim Sporu

Bu kategoride kılıç hem kesme hem de dürtme amaçlı değerlendirilir. Rakibin belden yukarı kısmının farklı noktalarına kılıcın ucu veya kenarları ile dokunmak gerekir. Yapılan her dokunuş üzerinden sayı kazanılır. Aynı şekilde vücudun bütün farklı kısımları için dokunuş kurallar kapsamında geçerlidir.

Farklı Anlayışlar Üzerinden Eskrim Sporu

Değişik anlayışlar üzerinden eskrim sporu yapılmaktadır. Örneğin müsabakalar hem bireysel olarak hem de takım halinde yapılabiliyor. Takım müsabakaları içerisinde 3 asil bir yedek olarak çıkılır. Tabii her 3 sporcu rakibin diğer 3 sporcusu ile ayrı ayrı mücadele gösterir. Böylece kombinasyon üzerinden toplamda 9 maç yapılır. Toplamda 45 yapmayı başaran takım galip gelir. Aynı şekilde takım halinde yapılan spor için de farklı silahlar kullanılabilmektedir.