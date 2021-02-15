Eskrim Olimpik Milli Takımı, Dünya Kupası maçlarına hazırlanıyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 7 ülkeden 75 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kılıç Kampı'nda Eskrim Olimpik Milli Takım sporcuları, Mart ayında başlaması planlanan uluslararası organizasyonlar ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. 'Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan eskrimciler ile birlikte kamp yapan sporcularımız arasında; 'Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Fatma Zehra Köse, Gökçe Sena Üstün, Iryna Shchukla, Nisanur Erbil ve Tuğçe Rana Kaya' yer alıyor.

Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin ve Antrenör İbrahim Ahmet Ant gözetiminde çalışmalarını yoğun tempoyla sürdüren Milliler; kamp programı kapsamında günde 2'şer saatlik iki antrenman ve bireysel derslerin yanı sıra, her akşam analiz toplantıları yapıyor. 7 Şubat tarihinden bu yana devam eden Olimpik Milli Takım Kampı, 17 Şubat'ta sona erecek. İlk hedef 11-14 Mart arası Budapeşte'de düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası müsabakaları.

"TARİHLER DEĞİŞSE DE, HEDEFİMİZ DEĞİŞMEDİ"

Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun (FIE), uluslararası faaliyet takvimini duyurmasının ardından, kamp çalışmalarının yoğunluk kazandığını belirten Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı (TEF) Prof. Dr. Murat Atalı, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzun zamandır sekteye uğrayan; Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve Grand Prix gibi uluslararası organizasyonların Mart ayında başlaması planlanıyor. Biz de çalışmalarımızı buna uygun şekilde organize ediyoruz. 2021 yılına, pandeminin yarattığı olumsuzlukların belirli ölçüde bertaraf edildiğini umarak başlamakla birlikte; yurt dışı turnuvalarına yönelik kamp faaliyetlerimizi tüm Kovid-19 önlemlerini dikkate alarak planlıyoruz. Öncelikle, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlediğimiz 'Olimpik Hazırlık ve Gençler Dünya Şampiyonası Hazırlık Milli Takım Kampı'mızın ardından yine Şubat ayı içinde Bolu'da epe ve flörecilerimize ayrı olarak 'Yıldızlar-Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı' düzenliyoruz. Bununla birlikte çalışmalarımız; 23 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında Ukrayna Kiev'de düzenlenecek 'Büyükler Dünya Kupası Milli Takım Kampı' ile devam edecek. Sporcularımız kaldığı yerden, daha da azimli ve istekli, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etme arzu ve özlemiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihler ve takvimler değişse de, hedefimiz değişmedi. 11-14 Mart arası Budapeşte'de düzenlenecek Büyükler Dünya Kupası müsabakalarında iddialı olmak istiyoruz. Rotamız öncelikle Tokyo ve hedefimiz tabii ki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmek" diye konuştu.

DHA