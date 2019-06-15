Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin, Ukrayna ve Azerbaycan milli takımlarında antrenörlük yapan iki oğluyla "Babalar Günü" öncesi Antalya’daki uluslararası kampta bir araya geldi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun 5 yıl önce milli takımları emanet etmesinin ardından bu branştaki başarılarda önemli pay sahibi olan Azerbaycan asıllı Ukraynalı başantrenör Valery Shturbabin, kendisi gibi milli sporculuk kariyerlerinden sonra antrenörlüğe geçiş yapan oğulları Oleg Shturbabin ve Vadym Shturbabin ile Babalar Günü öncesi Antalya’da buluştu.

Valery Shturbabin, Ukrayna Eskrim Milli Takımı Antrenörü olan oğlu Oleg Shturbabin (34) ve Azerbaycan Eskrim Milli Takımı Antrenörü olan diğer oğlu Vadym Shturbabin (36) ile Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası Hazırlık Kampı’nda sporculara taktik verdi.

Valery Shturbabin: "Beni gururlandırdılar"

Almanya’nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası öncesi, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Belarus, Polonya, Azerbaycan ve Tunus’tan 30 milli sporcunun Antalya’da kamp yaptığını belirten Valery Shturbabin, küçük yaşta bu spora gönül veren iki oğluyla çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Kampın güzel geçtiğini ifade eden baba Shturbabin, şöyle konuştu:

"İki oğlum benim yolumdan ilerledi. Oğullarıma, ’Siz hangi branşta ilerleyecekseniz kendiniz seçin.’ dedim. Eskrimi tercih ettiler. Benden dolayı başka da yolları olmadı. Türkiye’ye gelmeden önce Ukrayna Milli Takımı’nı çalıştırdım. Oğullarım benim tecrübemden istifade ettiler. Büyüdüler, Ukrayna’da milli sporcu oldular. Sporculuk hayatları benden daha başarılı geçti. ’Oğullarım babalarından daha iyi olsun.’ dedim. Avrupa ve dünya dereceleri elde edip beni gururlandırdılar. Şimdi de farklı ülke milli takımlarında antrenör olarak birbirimize rakip olduk."

Baba Shturbabin, yetiştirdikleri milli sporcuların Avrupa ve dünyada şampiyonluklar elde edip, olimpiyatlarda da üstün başarı sergilemesini amaçladıklarını vurguladı.

Valery Shturbabin, "En büyük hayalim, iki oğlumla Türkiye’de eskrim milli takımları çatısı altında buluşmak." ifadesini kullanırken, tüm babaların Babalar Günü’nü de kutladı.

Oleg Shturbabin: "Babama çok şey borçluyum"

Ukrayna Eskrim Milli Takımı Antrenörü Oleg Shturbabin, Türkiye’de çalışmayı çok sevdiklerini dile getirdi.

Babası sayesinde eskrimle tanıştığını anlatan Oleg, "Antrenörlük hayatımda başarılarımla babamı geçmek istiyorum. Babama çok şey borçluyum. Ukraynalı sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazanmasını çok istiyorum. Babama, Türk sporculara, yine ağabeyime ve çalıştırdığı Azerbaycanlı sporculara katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum. Bu vesileyle başta babam olmak üzere, herkesin Babalar Günü’nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Vadym Shturbabin: "Olimpiyatlarda da rekabetimizin sürmesini dilerim"

Azerbaycan Eskrim Milli Takımı Antrenörü olarak görev yapan Vadym Shturbabin, babalarından çok şey öğrendiklerini aktardı.

Babası ve kardeşiyle rakip durumda olduklarına dikkati çeken Vadym, "Ben Azerbaycan Milli Takımı’nın başındayım. Kardeşim Ukrayna, babam Türkiye milli takımlarının başında eskrim sporuna hizmet ediyor. Hepimize başarılar. Farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde eskrim sporuna hizmet etmeye devam. Avrupa ile dünya şampiyonalarında sporcularımızın derece elde etmesini istiyor, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı hedefliyoruz. Babam ve kardeşimle Avrupa ile dünya şampiyonaları dışında, olimpiyatlarda da rekabetimizin sürmesini dilerim." şeklinde konuştu.

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN