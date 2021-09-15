Türk futbol tarihinin köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig ’e veda ettiği 2015-2016 sezonundan bu yana ekonomik sıkıntılar ve geçmiş dönemde forma giyen futbolcular ile antrenörlere olan borçları nedeniyle uygulanan transfer yasağı dolayısıyla kadro kurmakta zorlanıyor.

Söz konusu yasak nedeniyle siyah-kırmızılı takımın TFF 1. Lig’deki 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sezonu kadrolarından altyapısından yetişen genç futbolcular daha fazla forma şansı buldu.

TFF 2. Lig’de ilk 2 maçında 4 puan almayı başaran Eskişehirspor’da 17 yaşındaki Buğra Çağlıyan takımın en genci, 37 yaşındaki Sezgin Coşkun da en tecrübeli isim olarak kadroda yer alıyor.

Kadrodaki 21 futbolcusunun 11’i, 20 yaş altındaki oyunculardan oluşan Eskişehir temsilcisinin kaptanları Sezgin Coşkun ile Onur Bayramoğlu, takım arkadaşlarının sahada verdikleri mücadelenin maddi ve manevi olarak desteklenmesini istiyor.

"18 yaşındaki Bartu’nun yanında amcası gibi duruyorum "

Siyah-kırmızılı formayla 237 maçı geride bırakan Sezgin Coşkun, AA muhabirine, sezon başında transfer yasağını kaldırmak için kulüp yönetiminin çok uğraş verdiğini söyledi.

Geçen sezon kadroda bulunan birçok tecrübeli oyuncuyu da kaybettiklerini anımsatan Sezgin, şöyle konuştu:

"18 yaş altı, 17 yaş altı, 16 yaş altı takımlarımızda yer alan oyunculardan kadromuza takviyeler yaptık. Bu da hazırlık döneminde herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Bu takımın nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyordu. Daha fazla inanmamız, daha fazla çalışmamız ve birlikte olmamız gerektiğini farkındaydık. Sezon başı kamplarında güzel bir ortam oluşturduk. Lige de TECO Karacabey Belediyespor galibiyetiyle başladık. Deplasman galibiyetinin ardından şampiyonluk için kurulmuş Şanlıurfaspor ile sahamızda berabere kaldık. Bunlar da iyi yolda olduğumuz gösteriyor ancak lig çok uzun bir maraton. Bu maratondan sağlam çıkmak için sezon başındaki konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Takımın yaş ortalamasını Onur ile ben bozuyoruz. Bartu 18 yaşında, ben neredeyse 38 yaşındayım. Yanında amcası gibi duruyorum."

Sezgin, takımdaki oyuncuların hem yaşları hem de futbol tecrübeleri itibarıyla kendisine ve Onur Bayramoğlu’na saygı duyduğunu aktararak, tecrübelerini genç futbolculara aktarmaya çalıştıklarını bildirdi.

Takımın genç oyuncularını herhangi bir sorun ya da sıkıntı anında gözlerinin içine baktığını dile getiren kaptan Sezgin, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor gibi büyük bir camia direniş ve yeni oluşum içinde. Bu takımın başında da biz varız. Yük ağır ama ağır yükün altından genç futbolcuların istek ve inançlarıyla kalkmaya çalışıyoruz. Onur ve benim mücadele ettiğimizi gören genç futbolcuların da istekleri artıyor. Ligde yaptığımız son 2 maçın mücadelesinin üzerine biraz daha koyup devam etmeliyiz. Çünkü bu ligde mücadele üst düzeyde. Bu nedenle konsantrasyonun da üst düzeyde olması lazım. Bu kadar olumsuzluğun içinde yeniden oluşan bir Eskişehirspor var. Bu takım tamamen Eskişehirli çocuklardan oluşuyor. Maddiyatın yanında manevi desteğe de ihtiyaç var. Bir kişinin duası, göz kırpması, gülümsemesi bile her şeyi değiştirebilir. Burası büyük bir camia. Eskişehirspor, Anadolu’nun yıldızı olarak tabir ediliyor. Bu takım için herkesin bir araya gelmesi lazım. Eskişehirspor forması ve armasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bir arada olalım, biz olalım, daha diri olalım."

"Eskişehirspor’un genç futbolcuları için bu takımdayız"

Takımıyla 64 maça çıkan 31 yaşındaki ikinci kaptan Onur Bayramoğlu ise sezon başında zor bir sürecin kendilerini beklediğini bilmelerine rağmen gönüllerindeki Eskişehirspor sevgisi için takımda yer aldıklarını vurguladı.

Geçen sezon yapılan hataların tekrarlanmaması, pozitif bir hava oluşturmak için çalıştıkların anlatan Onur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mücadele ve puan anlamında sezona güzel bir başlangıç yaptık. Lig uzun bir maraton ama geride kalan maçlar Türkiye’ye ve camiaya umut verdi. Bu da gelecek adına bizi mutlu ediyor. Takımın ve Eskişehir’in geleceği için elimizden geleni yapacağız. Eskişehirspor’un genç futbolcuları için bu takımdayız. Onlar da bunun farkında. Ben de tecrübesiz bir futbolcuyken önümdeki usta isimlerden bir şeyler öğrendim. Onlarda da aynı potansiyeli görmek beni mutlu ediyor."

Onur, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde birçok genç futbolcunun ilk kez Eskişehirspor taraftarının önüne çıktığını belirtti.

Geçen haftaki Şanlıurfaspor karşılaşmasının çoğu genç futbolcunun taraftarlı oynadığı ilk maç olduğunu kaydeden Onur, "Hepsi de Eskişehirspor taraftarının önünde ayaklarının ve ellerinin titrediğini anlatıyor. Eskişehirspor’un hak ettiği yerlere gelmesinden başka hiçbir beklentimiz yok. Bunun için de kimin elinden ne geliyorsa yapmasını istiyoruz. Herkesin Eskişehirspor için elini taşın altına sokması gerekiyor." diye konuştu.

AA