Kampanya dahilinde Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde oluşturulan Eskişehirspor Hatıra Ormanı için gerçekleştirilen fidan dikim törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular Sezgin Coşkun ve Onur Bayramoğlu katıldı.

Kulüp Başkanı Akgören, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehirspor Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarının toprakla buluştuğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Hedef 1 milyon fidan bağışı" sloganıyla başlattıkları kampanyada an itibarıyla 49 bin sayısını geçtiklerini ifade eden Akgören, şöyle konuştu:

"Şehrimizin önde gelenleri bu kampanyaya destek verirse kısa zamanda 1 milyon sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Gelen ilk paralar ile eski futbolcumuz olan Anel Hadzic’e olan borcumuzdan kaynaklanan FIFA dosyasını kapattık. Sırada Boffin, Toko, Bienvenu gibi eski futbolcularımıza ait olan borçlarımızı kapatmak var. Bu kampanya sayesinde tüm FIFA borçlarımızdan kurtulabiliriz. Tüm şehrimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Buraya bugün 2 bin fidan dikimi yapıldı. Diğer fidanlar Bakanlığımızın tahsis ettiği arazilere dikilecek. Bütün fidanların tek bir alana dikilmesi mümkün gözükmüyor."