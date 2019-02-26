Eskişehirspor’un bileği bükülmüyor

Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan Eskişehirspor’da ligde 24. haftaya girilirken yüzler gülüyor. Devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu 16 yeni isimle güçlendiren Kırmızı Şimşekler, çıktığı 4 maçın hepsinden puan almayı başardı. Son mağlubiyetini ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı Balıkesirspor’a karşı 3-1’lik skorla alan Eskişehir, basamakları da birer birer atlıyor. Ligin iddialı ekiplerinden Gençlerbirliği’ni 3-1, Karabükspor’u 4-0 yenen siyah-kırmızılılar, 6 puanı cebine koydu. Daha sonra Denizlispor ile puanları paylaşırken, Gazişehir FK ile de 1-1 berabere kaldı. Bu skorlarla 4 haftada 8 puan almayı başaran takım, ligde düşme potasından uzaklaşarak 14’üncü sıraya yükseldi.

Eskişehir ekibinde şimdi tüm gözler 2 Mart Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadı’nda karşılaşacağı Adana Demirspor galibiyetine çevrildi.

İHA