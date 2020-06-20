Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglere devam kararı almasının ardından Süper Lig heyacanı başlarken, dün de TFF 1. Lig'e start verildi. Giresun-Adana ve İstanbul-Hatay maçları ile başlayan ligde bugün Türk futbolunun köklü kulüplerinden BB Erzurumspor ile Eskişehir kozlarını paylaşacak. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Eskişehir, Erzurum deplasmanına kara yolu ile gitmek durumunda kaldı. Yaklaşık 16 saat süren yol sonrasında Kırmızı-Siyahlılar Erzurum'a vardı.

'En çileli deplasman...'

Yolculuk öncesinde konuşan Eskişehir Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Sezonun en çileli deplasmanı olacak. Kulüp doktorumuzun alacağı önlemler doğrultusunda gidiş-dönüş toplamda 32 saat sürecek bir deplasman bizi bekliyor" dedi. Mali sıkıntılar nedeniyle deplasmanlar için uçak dahi kullanamayan Eskişehir, maçın ardından da kara yoluyla kente dönecek.