Eskişehirspor’de flaş istifa

Ligde alınan kötü sonuçlar, eski yönetimlerden kalan borçlar ve çeşitli sorunlarla uğraşan Eskişehirspor’da Sportif Direktör Ayhan Taşçı istifa etti.
Kulüp yetkilileri ile görüşen Taşçı'nın karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığı belirtildi.
Ligde alınan kötü sonuçlar, eski yönetimlerden kalan borçlar ve çeşitli sorunlarla uğraşan Eskişehirspor’da Sportif Direktör Ayhan Taşçı istifa etti.
Kulüp yetkilileri ile görüşen Taşçı'nın karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığı belirtildi.
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