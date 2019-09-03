Eskişehirspor’de flaş istifa

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da kulübün Sportif Direktörü Ayhan Taşçı istifa etti.

03 Eylül 2019, Salı 06:01
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Eskişehirspor’de flaş istifa

Ligde alınan kötü sonuçlar, eski yönetimlerden kalan borçlar ve çeşitli sorunlarla uğraşan Eskişehirspor’da Sportif Direktör Ayhan Taşçı istifa etti.

Kulüp yetkilileri ile görüşen Taşçı'nın karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığı belirtildi.

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