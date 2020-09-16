Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi

Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Mustafa Akgören, taraftarların maddi desteklerini sağlamak için yeni bir projeye başlayacaklarını söyledi.” Vefakar Taraftar Kartı”adı verilen projeye göre, karta sahip olan kişiler iş birliği yapılan bazı firmalardan indirimli bir şekilde alışveriş ve diğer ticareti faaliyetleri gerçekleştirebilecek. Kart fiyatının 500 lira olacağını belirten Başkan Akgören, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Taraftar kartının karşılığını bulmasını istiyoruz. Kartı alan insanların kulübümüze verdikleri desteğin karşılığını almasını istiyoruz. Mesela sağlık sponsorumuz, taraftar kartına sahip olan kişilere yüzde 20 veya 25 oranında indirim yapacağını belirtti. Bunun gibi firmaları çoğaltacağız. Bu kartı alan arkadaşlarımız, Eskişehir’de bulunan birçok firmadan yüzde 10 ile 25 arasında indirim alabilecek. Bu sayede Eskişehirspor’u seven insanların bu kart sahibi olmasını hedefliyoruz. İlk etapta bu kartın 10 bin veya 50 bin arasında olmasını bekliyoruz. Bu kartın 500 lira olmasına karar verdik. Bu kartı alan arkadaşlarımız hem Eskişehirspor’a yardım yapacak hem de yapmış olduğu bu yardımın karşılığını ticaret veya alışveriş yaparken fazlasıyla alacağını düşünüyoruz. Eskişehirspor camiasının, belediye, valilik, oda başkanlarının ve STK’ların bu işe omuz atmasını önemle rica ediyoruz. Bu şehrin önemli isimlerini tek bir masada toplarsak Eskişehirspor’un sorunlarının büyük bir kısmını çözebileceğimize inanıyorum. Ben Eskişehirspor’un kurtulup ebediyen yaşayacağına, şehre çok büyük ivme katan önemli bir organ olacağına inanıyorum.”

İHA