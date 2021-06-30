Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo Mavili ekibin Olağan Genel Kurulu’nda Eskişehirspor Kulübü ile ilgili konuştu. Eskişehirspor’un Trabzonspor’dan alacağı için vazgeçmesi talebine değinen Ağaoğlu, ''Yurt dışında şike mücadelesi yapmış biri olarak hakkımızı almadan olumlu cevap verirseniz hakkım olsun üzerinize." ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan bazı genel kurul üyelerinin Eskişehirspor Kulübünün transfer yasağını kaldırmak için talep ettiği borçsuzluk imzasının verilmemesi yönündeki talepleriyle ilgili de Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Bu kulüp, bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil, canlarını kaybedenlerin haklarını kim kime helal edecek? Trabzonspor Kulübüyle alakalı olarak birtakım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar, keserin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacak. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp, 310 bin avroyu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş, 310 bin avroluk alacak verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa’nın davasıdır bu, Ahmet Ağaoğlu’nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir."

Eskişehirspor Kulübü'nden Ahmet Ağaoğlu'na yanıt geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan sadece tek dönemlik bir muvafakatname talebimi olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun, bugün Trabzonspor Olağan Genel Kurul’unda kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklamaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız.

Camiaları karşı karşıya getirebilecek bu denli açıklamalardan kaçındığımız bir dönemde, bugün yapılan açıklamalar camiamızı derinden yaralamaktadır.

Öncelikle söz konusu edilen Trabzonspor taraftarı merhum Mustafa Çelik’in vefatı ile ilgili üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha dile getirir, tarihinde yaşadığı genç kayıplarla anılan bir kulüp olarak bu durumun sebebi olarak gösterilmeyi hiç bir şekilde kabul etmediğimizi belirtiriz.

Ayrıca, bahsi geçen 2010-2011 sezonu ile ilgili olarak tarafımızın şike, teşvik ya da FETÖ terör örgütü yakıştırması ile suçlanmasının da sadece kamuoyu nezdinde değil adalet önünde de mücadelesi verilmiş olup kulübümüzden bağımsız olarak yargılanan şahıslar yüce yargı önünde beraat etmişlerdir.

Son olarak, Trabzonspor Kulübü Başkanı’nın değinmiş olduğu borcumuzun silinmesini istediğimize yönelik sözlerinin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması adına, böyle bir talebimizin asla olmadığının altını çizeriz. Futbol kulüplerinin de hakim olduğu üzere transfer yasağımızın kaldırabilmesi adına sadece tek dönemlik bir muvafakatname talebimiz olmuş, bu konuda devlet büyüklerimizin yanı sıra Eskişehir ve Trabzon şehrinde yaşayan bir çok büyüğümüz, dostumuz ve değerli iş adamlarımızdan destek ricamız bulunmuştur.

Divan Kurulu olarak, 56 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan kulübümüzün zor günlerini atlatabilmesi adına yaptığımız çalışmaların devam edeceğini camiamıza, büyük taraftarımıza ve değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz.