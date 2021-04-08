Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Başkan Vekilimiz Fatih Sezer’in bugün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri pozitif sonuç vermiştir. Başkanlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."