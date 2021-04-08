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Eskişehirspor'da Mustafa Akgören ile Fatih Sezer'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

08 Nisan 2021, Perşembe 23:46 Son Güncelleme:
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Eskişehirspor'da Mustafa Akgören ile Fatih Sezer'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Başkan Vekilimiz Fatih Sezer’in bugün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri pozitif sonuç vermiştir. Başkanlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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