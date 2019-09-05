Eskişehirspor’da Fuat Çapa’ya şok sözler: En büyük zarar verenlerden!

TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da sular bir türlü durulmuyor. Mali krizin yanı sıra lige eksi 6 puanla başlayan ve transfer yasağı bulunan kulüpte yönetim kurulu üyelerinin seçimli olağanüstü kongre kararı alması üzerine geri döndüğünü açıklayan kulüp Başkanı Osman Taş, basın toplantısı düzenledi. Eskişehirspor’un Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basının karşısına çıkan Osman Taş, Fuat Çapa’yı takımda görmek istemediğini ve gönderilmesi halinde tazminatını kendi cebinden karşılayacağını söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle bu konuyu görüşeceğini ifade eden Osman Taş, "Eskişehirspor’a zarar vermek istemediğim için bugüne kadar sustum. Sürekli Fuat hocayla aramda sorun olmadığını söyledim. Şuana kadar bu konuyla ilgili söylediklerimin yarısı yalan, yarısı doğrudur. Benim Fuat Çapa ile çok büyük sorunum var. Benim görüşüm Fuat Çapa, Eskişehirspor’a en büyük en büyük zarar verenlerden biridir. Ben yönetimde başkanım ama başkan gibi davranamıyorum. Kararı hepimiz alıp onaylayacağımız için yönetim kurulunda, ben bugüne kadar Fuat Çapa’yı gönderemedim. Yönetimdeki tüm arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. En büyük zarar Fuat Çapa’dır. Fuat Çapa’nın sözleşmesini ben feshedersem Eskişehirspor’un 1 milyon 250 bin zararı olacak, zarar olmaması için ben feshediyorum ve zararı üstleniyorum. Fuat Çapa’yı yollamak için kulüpte bugün yönetimdeki arkadaşları bekleyeceğim" diye konuştu.

"KONGRE KARARINI KABUL ETMİYORUM"

Yönetim kurulu üyelerinin aldığı seçimli olağanüstü kongre kararını kabul etmediğini belirten ve kararın geri çekilmesini isteyen Taş, "Kongreye gidilmesi halinde yeniden aday olacağım. Kongre kararını kabul etmiyorum, bir yola çıktık ve bu yolu çakala teslime edecekseniz ben bunu istemiyorum. Bu nedenle bizim devam etmemiz gerekir. Yönetimde istifa etmek isteyen arkadaşlar varsa, edebilirler. Göreve talip olanlar vara gelsinler hep birlikte Eskişehirspor’u yoluna sokalım. Kongre kararı alanların geri çekmelerini istiyorum, çekmek istemeyenlerde istifa edebilirler. Yönetim olarak biz devam edelim” şeklinde konuştu.

Eskişehirspor’a şuana kadar yaklaşık 4 milyon liralık kişisel katkısı olduğunu kaydeden Osman Taş, teknik direktör Fuat Çapa’nın gönderilmesi durumunda anlaştığı yerli bir teknik adamı hemen kulübe getireceğini de sözlerine ekledi.



