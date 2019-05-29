Eskişehirspor’da başkan adayı Osman Taş’tan kongre öncesi açıklama

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ligde kalmayı garantilemesinin ardından taraftarın baskısı üzerine olağanüstü kongre kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan kongre yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs Perşembe gününe ertelenmişti. Başkan adaylığını açıklayan Osman Taş, kongreye bir gün kala basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilirse mevcut kadroyu koruyup takıma takviye yapmak istediklerini belirten Osman Taş, "Bizim ilk hedefimiz mevcut elimizde olan futbolcuların maaşlarını ödeyip, kadroyu elimizde tutmak. Çocukların hepsinin bu durumdan, sağ olsunlar bekliyorlar. Kadromuz aslında çok güzel. Tabii ki eksiğimiz var ama biz ilk etapta elimizdeki kadroyu tutup borçları ödemek istiyoruz. Bunu da Allah izin verir başkan olursam cuma gününden itibaren söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getiririz. Zoru seven bir insanım kolay olsa bu işi herkes yapar. Allah’ta nasip ederse inşallah hayırlısı olur" dedi.

"Fuat Çapa ile görüştüm"

Fuat Çapa ile görüştüğünü ve başkan seçilirse tekrar görüşeceğini aktaran başkan adayı Taş, "3 gün önce Fuat Çapa ile görüştüm. Cuma günü tekrar oturup konuşacağız. Şuan yurt dışında zaten illaki Fuat hocayla görüşeceğiz. Onun çok emeği var" diye konuştu.

İHA