Eskişehirspor - Yılport Samsunspor maç sonucu: 0-1

TFF 1.Lig’in 6'ncı haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. İlyas'ın golüyle kazanan Ertuğrul Sağlam'ın ekibi puanını 11 yaptı ve 4.sıraya yükseldi

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Seyfettin Yıldırım

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Bedirhan (Dk. 56 Onur Arı), Bilal, Sezgin, Muhammet (Dk. 46 Alperen), Mehmet (Dk. 84 Furgan), Kıvanç (Dk. 84 Hasan), Alimi, Onur, Sholaja, İbrahim (Dk. 56 Berkay)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Erhan, Erkam, Yameogo, Rahman (Dk. 56 Ferhat), Ercan, Savicevic (Dk. 84 Enes), Gyasi (Dk. 62 Kocer), İlyas (Dk. 69 Oğuz), Burak (Dk. 69 Ahmethan), Nadir

Goller: Dk. 22 İlyas (Yılport Samsunspor)

Sarı Kart: Bilal, Bedirhan (Eskişehirspor) - Erhan, Gyasi, Oğuz (Yılport Samsunspor)





Maçtan dakikalar

22’nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Rahman’ın verdiği pasta İlyas, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

30'uncu dakikada soldan Nadir’in ortasına iyi yükselen Savicevic kafayla vurdu, top kaleci Ekrem’de kaldı.

54'üncü dakikada Nadir ceza sahası dışından sert vurdu, topu kaleci Ekrem güçlükle çeldi.

Maç deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.