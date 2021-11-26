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Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

26 Kasım 2021, Cuma 15:27 Son Güncelleme:
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Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda Es-Es’li oyuncular, ter idmanıyla çalışmalarını tamamladı. Eskişehirspor kafilesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Uşak'a hareket etti. Yarın saat 13:00'de Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Eskişehirspor, 7 puan ile 18’inci sırada yer alırken, Uşakspor ise 16 puan ile 13’üncü sırada bulunuyor.

Ayrıca kart cezası bulunan Utku Kızılkaya ve Berkay Tanır ise maç kafilesinde yer almıyor.

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