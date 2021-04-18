Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt: Hücumda etkisiz kaldık

Ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor’un Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Söğüt, “Maçın ilk yarısında istediğimizi gibi oynayamadık. Hücumda çok etkisiz kaldık ve üretemedik. Topu ön tarafta tutamadık. Ancak buna rağmen takım savunmasını iyi yaptık. Rakip takıma hemen hemen pozisyon vermedik. Sadece penaltı ve duran frikikten attıkları golle 2-0 mağlup durumuna düştük. İkinci yarıya iki değişiklikle başladık. Bunlarda oyun anlamında sonuç verdi. Daha etkili olduk, girdiğimiz 4-5 pozisyon vardı ama golle sonuçlandıramadık. İkinci yarıda biraz daha coşkulu ve tempolu oynadık. Ancak sonuçta kaybettik ve kaybettiğimiz içinde üzgünüz. Önümüzde kalan 3 maça bakacağız ve en iyi şekilde bu 3 maçı geçirmek istiyoruz” dedi.