Eskişehirspor, seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

Eskişehirspor, mali genel kurul ve seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Olağan Mali Genel Kurul Toplantısının, 04.06.2021 Cuma günü saat 14.30’da, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısının ise aynı gün saat 16.30’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılmasına, ilk toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 11 Haziran Cuma günü aynı adreste yasal çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.”