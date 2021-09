Eskişehirspor-Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Eskişehirspor'dan Hasan Ulaş ikinci sarı karttan, 85'inci dakikada da Tolga direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.

5 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Eskişehirsporlu taraftarlar pandemi nedeniyle uzun süre sonra ilk kez tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi, özel güvenlik görevlileri stada girecek olan taraftarların aşı kartı kontrollerini yaptı. Stadyum kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınan karşılaşmayı yaklaşık 5 bin taraftar izledi.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ali Uğurtan Demirtaş, Çağrı Yıldırım

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Hasan Ulaş, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Dk.75 Doğukan), Onur Arı (Dk.86 Arda), Tolga, Berkay Tanır (Dk.56 Eren)(Dk.86 Ömer Faruk), Cihangir Çağlıyan, Utku, Buğra Çağlıyan, Bartu Göçmen

ŞANLIURFASPOR: Murat- Kemal Can, Vedat, Muhammed Samed (Dk.78 Behlül), Enes (Dk.46 Mustafa) , Özgür Can, Erkan, Şerif (Dk.53 Muhammet Raşit), Yasin (Dk.69 Can), Çağlar, Ferhat (Dk.72 Burak)

SARI KARTLAR: Onur Bayramoğlu, Utku, Hasan Ulaş, Buğra (Eskişehirspor) - Şerif, Çağlar Birinci, Kemal Can (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Hasan Ulaş, Dk.85 Tolga (Eskişehirspor)

DHA