Eskişehirspor sahipsiz kaldı!

Eskişehirspor önceki gün kupada Rize'ye yenilip elenirken Samudio ile Buğra arasındaki dialog gündeme damga vurmuştu. Konu sıcaklığını kaybetti, ortalık sakinleşti. Eskişehirspor yine dertleriyle başbaşa kaldı. Tribünden gelen, arma sevdalılarından oluşan bir yönetimle ayakta kalma mücadelesi veren büyük camia, bir formadan bile tasarruf yapma savaşı verirken şehrin ileri gelenlerinin kulübü sahipsiz bırakması canları sıkmaya devam ediyor.

250 milyon TL borç

250 milyonu aşan bir borçla başbaşa kalan, 4 dönemdir transfer yasağı bulunan ve her geçen kapıya dayanan yeni dosyalarla boğuşan Anadolu'nun gözde camiasında bazı futbolcuların da devre arası boşa çıkması gündemde.