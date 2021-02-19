Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maç sonucu 2-1

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birkaç sezondur genç futbolcularıyla mücadele eden ve zorlu günler geçiren Eskişehirspor, ligde tam 34 maç aradan sonra kazandı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri İbrahim Halil Üner (7') ve Bedirhan Altunbaş (50' pen) attı. Bandırmaspor'un tek golünde ise tecrübeli golcü Mickael Pote'nin imzası var.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan İbrahim Halil’in düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

31’inci dakikada Halilovic’in ceza sahasına ortasına altı pas üzerinden ayak koyan Franck Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49’uncu dakikada ceza sahasında İbrahim Halil’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan gole çevirdi: 2-1.

63’üncü dakikada Rayos Serna’nın kornerden ortasında, altı pas üzerinde Doğan Can’ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

84’üncü dakika kontra atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Sholaja pozisyondan yaralanamadı.

86’ncı dakika Franck Pota açılan ortayı ceza sahası çizgisi üzerinde göğsüyle indirdikten sonra sert vurdu. Top kaleci Cengiz’den döndü.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Sezgin, Mevlüt, Furkan, Bedirhan, Emir, Mehmet, Buğra (Dk. 78 Alimi), Tolga, İbrahim Halil (Dk. 75 Sholaja), Onur (Dk. 64 Furgan)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan- Gökay, Onur, Halilovic (Dk. 68 Rahmi), Orhan, Rayos Serna, İshak (Dk. 46 Abdurrahim), Selçuk (Dk.57 Aygün), Torje (Dk.57 Landel), Rodriguez (Dk.75 Mehmet Yiğit), Pote

SARI KARTLAR: Mevlüt, Sezgin (Eskişehirspor) - Mehmet (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

GOLLER: Dk.7 İbrahim Halil, Dk.49 Bedirhan (P) (Eskişehirspor) - Dk.31 Franck Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

DHA