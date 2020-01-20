Eskişehirspor, kurtuluş mücadelesine devam ediyor

TFF 1. Lig’de haftanın en flaş sonucu Eskişehir’den geldi. Kırmızı-Siyahlılar, Sekidika, Emre Güral gibi birbirinden önemli isimlerinin ayrılmasına, tahtanın kapalı olmasına rağmen transfer yapamamasına rağmen sezonun dikkat çeken takımı Keçiöregücü’nü tek golle devirdi. Başından sonuna nefes kesen kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Es Es’e zaferi getiren golü 88. dakikada Onur Bayramoğlu attı. 77’de oyuna giren başarılı oyuncu takımını zafere taşırken büyük sevinç yaşadı. Keçiörengücü, 22. dakikada Süleyman Olgun ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Özbalta bu kez üzüldü

Mustafa Özer’in çalıştırdığı Eskişehirspor 9 puan silme cezası aldığı sezonda hanesine yazdırdığı bu önemli 3 puanla 9 puana ulaştı. Direnişe devam eden Es Es, geçen sezon olduğu gibi yine büyük bir kurtuluş mücadelesi vereceğini gösterdi.

Evinde yenilerek 28 puanda kalan Keçiörengücü ise Play-Off potasındaki yerini tehlikeye soktu. Teknik direktör Serkan Özbalta maç sonunda son derece üzgündü.