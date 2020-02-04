Eskişehirspor küllerinden doğdu! Bir şehir direniyor!

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor fırtınası devamediyor... Sezona eksi 9 puan silme cezası ve 3 dönemtransfer yasağıyla başlayan Kırmızı-Siyahlılar devre arasında da takımın yıldız isimleriyle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Emre Güral Almanya’ya dönerken Jesse Sekidika da Galatasaray’a transfer oldu. Es Es’in tüm imkansızlıkların üstüne yaşanan bu ayrılıklarla birlikte dibe vurması bekleniyordu ki camia adeta küllerinden doğdu.

Genç oyuncularına sarılan Eskişehir, takımın eski futbolcularından Mustafa Özer’i teknik direktörlüğe getirdikten sonra adeta ayağa kalktı. Keçiörengücü’nü deplasmanda 52 maç sonra yenen ilk takımolan Eskişehir, içeride Adana’yla berabere kaldıktan sonra deplasmanda ise Bursaspor’a şampiyonluk yolundaki en kritik maçta çelme takmayı başardı. Zaferi getiren golü ise 17 yaşındaki Metehan attı.

Taraftar bırakmıyor

Bu galibiyetle -9’la başladığı ligde 22 puan toplayarak 13 puana ulaşmasına rağmen en alt sırada yer alan Kırmızı Şimşekler, kümede kalmaya inanıyor. Taraftarlar da sürekli yaptıkları kampanyalarla kulübün ayakta kalabilmesi adına gelir toplayarak dirilişi destekliyor.